В Украину ввезли лекарства для онкобольных детей на 600 миллионов гривен

В Украину доставили первую партию лекарств для лечения детской онкологии по международным закупкам 2016 года. Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здавоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, речь идет о препаратах на 60 миллионов гривен, которые составят 15% от всего объема лекарств для онкобольных детей. «И эта поставка первая из целой цепочки — такие препараты и в дальнейшем будут прибывать в Украину. Большинство из них привезут уже в течение лета», — написала Супрун.

Также она заявила, что это — «самая действенная антикоррупционная реформа в здравоохранении».

«Нам удалось значительно расширить географию участников, закупить более 60% необходимых лекарств напрямую у производителей», — отметила и.о. министра.