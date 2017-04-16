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В Украине установят 50 станций зарядки электромобилей за счет бюджета

Воскресенье, 16 апреля, 2017

В Украине планируют смонтировать 50 станций зарядки электромобилей. Такие планы озвучил министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, новый проект реализуют за бюджетные средства.

На установку полсотни зарядных станций из казны выделят 4,5 млн. гривен. По словам Владимира Омеляна, их, прежде всего, установят в основных аэропортах Украины. Министр также выразил надежду, что в перспективе станции зарядки электромобилей будут украинского производства.

Министр инфраструктуры уверен, что правительство должно стимулировать продажи электромобилей. По результатам прошлого года Украина вошла в пятерку мировых лидеров по темпам роста рынка электрокаров.

Владимир Омелян также выступает за производство электромобилей в стране. Он подчеркнул, что для этого есть месторождения лития, а также воля правительства и интерес иностранных инвесторов.

Стоит отметить, что в крупных городах уже появилось немалое количество таких станций, в т.ч. на АЗС известных брендов. На некоторых станциях зарядки электромобилей можно заправиться и вовсе бесплатно.

Автоцентр



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