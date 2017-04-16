Родила дочь… по дороге домой

Пассажирка поезда, следовавшего из Киева в Мариуполь родила девочку. Об этом в Facebook сообщил Войцех Бальчун.

«Хорошая весть к празднику. В поезде № 83/84 следованием Киев — Мариуполь родилась девочка. Ночью к проводнику вагона Галине Климовой обратилась беременная пассажирка с жалобой на острую боль в животе. К решению ситуации присоединилась проводник другого вагона Светлана Потапова, которая имеет опыт работы в медицинском учреждении. Проводницы сообщили машинисту, вызвали «скорую» на ближайшую станцию и оказали пассажирке необходимую помощь», — рассказал руководитель Укрзализныци».

По его словам, медики ждали маму и новорожденную в Запорожье и сразу же отвезли их в роддом.