Пасхальное послание митрополита Горловского и Славянского Митрофана

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Высокопреосвященнейшего МИТРОФАНА, митрополита Горловского и Славянского,

благочестивому духовенству, монашествующим и мирянам,

боголюбивой пастве Горловской епархии Украинской Православной Церкви

Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение,

иного жития вечнаго начало…

Канон Пасхи, тропарь 7 песни



ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Мы празднуем Пасху как праздник праздников и торжество торжеств. Почему именно это событие церковь ставит в центр нашей жизни? Что именно мы празднуем?

Пасха для христиан — это самый главный ответ на вопрос, в чем смысл жизни. Празднуя Пасху, понимаешь, что все уже решено, самое главное у нас уже есть — независимо от того, что мы сделали или не сделали, правильно поступили или ошиблись. На самые главные вопросы — для чего человек живет, что будет с нами завтра — уже дан ответ. Мы этот ответ получаем во время пасхального богослужения.

Мы приобщаемся в эту ночь таинственным образом тому Царству вечной жизни, о котором нам свидетельствует Евангелие, и которому не будет конца. Это не метафора, это реальность, которую мы призваны ощутить уже во время земной жизни.

Пока у человека нет ответа на вопрос о смысле собственного бытия, он не может жить полноценной жизнью. Можно считать этот вопрос философским и обсуждать его за чашкой чая. Можно есть, пить, одеваться, работать, ездить в отпуск, встречаться с какими-то радостями, называя их удачей, и с какими-то огорчениями, которые разрушают все, что ты до этого строил. Но когда все рушится, когда нет никакой опоры, когда никакие внешние обстоятельства не дают ответа, что будет дальше и зачем вообще жить, этот вопрос перестает быть отвлеченным. Он становится самым важным.

Сегодня люди на Донбассе живут в состоянии неопределенности. Мы не знаем, когда закончится война, когда внешние обстоятельства нашей жизни станут менее суровыми. Многие думают, что у них нет завтрашнего дня. Пасха — это полнота радости, которая отвечает не только на все настоящие вопросы, но и на вопрос о нашем будущем. Для нас, христиан, это радость о том, что смысл жизни у нас есть, и он во Христе и в вечности. Это возможность пережить иного, вечного жития начало, приобщиться к Царству Небесному, пришедшему в силе, уже здесь, на земле. Все остальное имеет преходящее значение — внешние обстоятельства могут быть какими угодно, но все происходящее с нами имеет смысл, ничто не напрасно. А если есть смысл, значит, есть и жизнь.

Христос своей любовью покрывает наше несовершенство, наши немощи и недостатки. Сколько бы мы ни постились, сколько бы ни подвизались, ни делали поклонов, ощущение того, что этого недостаточно, будет у каждого из нас — но не от этого зависит наше спасение. Заслужить его невозможно никаким подвигом, и трудимся мы не потому, что хотим заработать вечную жизнь, а из благодарности Богу за этот подарок.

Радость, которую мы получаем в пасхальную ночь, не зависит от того, сколько мы трудились. Святитель Иоанн Златоуст в пасхальном огласительном слове говорит: придите все, и постившиеся, и не постившиеся, и те, кто трудился с первого часа, и кто пришел в одиннадцатый — насладитесь сего доброго торжества. Это подарок всем нам от Христа на все времена — и в ту грядущую вечность, в которой Он нас ждет, если мы сами захотим там быть и поставим отношения с Богом в центр нашей жизни.

Если у нас уже есть эта радость и смысл жизни, если мы обрели опору, мы тоже должны для кого-то стать опорой. Неслучайно в одну из подготовительных недель к Святой Четыредесятнице в евангельском чтении говорится, что когда ко Христу придут праведники и грешники, перед ними будет поставлен только один вопрос — о милосердии и любви к ближним. «Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:35-36). Праведники скажут: «Господи, мы когда Тебе это сделали?» — и Он ответит: «Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40).

Время поста и молитвы должно увенчаться в пасхальную ночь ощущением, что люди вокруг нас — не атомы и не пустое место, а наши братья и сестры, на которых изливается наша любовь. Если мы чувствуем, что каждому рядом с нами мы готовы и свою еду отдать, и свою одежду, и поделиться своим временем и любовью, значит, пост для нас не прошел зря. Он стал для нас благодатным временем — временем приобретения, которое наполнило нашу жизнь новым содержанием. Мы приобрели любовь.

В то время, когда все вокруг наполнено враждой, ненавистью, эгоизмом, взаимными упреками, христиане должны понимать, что если мы чувствуем опору во Христе, если мы нашли смысл жизни, значит, для людей, рядом с которыми мы находимся, мы тоже должны стать опорой.

Если мы христиане, мы не можем быть ретрансляторами ненависти, вражды, зависти и прочего зла, которое сегодня разрушает все — в том числе и нас самих. Опираясь на смысл жизни во Христе, на Его заповеди, ощутив Его любовь к нам, наполнившись этой любовью, мы можем стать способными передавать эту любовь тем людям, которые находятся рядом с нами. Стать закваской для тех, кто сегодня пребывает во вражде, ненависти, эгоизме, суметь на это ответить своей улыбкой, любовью и добрыми делами.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Божией милостью смиренный



Митрополит Горловский и Славянский