Фронтовая Горловка: в течение дня «гупало» на юго-западе

Об этом в соцсетях сообщили местные жители.

По их мнению, тяжелые раскаты доносились с очагов боестолкновений под Верхнеторецким, а то и дальше — авдеевской промзоны/ясиноватской развязки.

О боевых действиях под Горловкой сообщения начали поступать ближе к 17 час. Очевидцы рассказали о боях с применением стрелкового вооружения и минометов в стороне Зайцево, а позже и с участием бронетехники, в т.ч. танка.

Неспокойно было вечером и на северо-востоке.

В дальнейшем, горловчане продолжали слышать раскаты с юго-западного направления, где бои продолжались и после полуночи.

В зоне огня также остаются окрестности Донецка и прилегающих населенных пунктов, также не стихают бои на юге региона.