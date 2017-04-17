25-й тур: обострилась борьба за «еврокубковое» место

В Премьер-лиге завершился отчетный тур, который прошел под знаком равенства — по два раза победили и гости, и хозяева, столько зафиксировано и ничейных результатов.

Как уже сообщалось, в Запорожье «Заря» с минимальным счетом уступила «Динамо», чем была окончательно убита интрига в борьбе за второе место.

В субботу в двух поединках были зафиксированы «сухие» ничьи — «Ворскла» и «Карпаты», а также «Днепр» и «Сталь» за все игровое время создали минимум моментов, что отразилось на табло. А вот в донецком дерби было забито сразу четыре гола, причем все влетели в ворота одной команды. «Шахтер», как и неделей ранее «Динамо», легко разгромил «Олимпик» со счетом 4:0 (Тайсон, Бернард, Коваленко, Феррейра).

Наконец, вчера «Волынь» обыграла «Звезду» — 1:0 и покинула последнее место таблицы, на которое опустился «Днепр». «Черноморец» с таким же счетом обыграл «Александрию», благодаря чему сравнялся с ней по очкам. Эти две команды отстают от «Олимпика» все на одно очко и продолжат соперничать с дончанами за путевку в еврокубки.