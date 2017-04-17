Украина начала импортировать больше российских товаров

В течение первых двух месяцев 2017-го года Украина увеличила экспорт своих товаров на 32%, импорт – на 22%.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Согласно информации, экспорт товаров в страны Евросоюза вырос на 16% до 2,437 млрд. долларов, а импорт — на 13% (до 2,79 млрд. долларов).

Импорт товаров из РФ за январь и февраль также увеличился — на 78,8%. Это чуть больше 1 млрд. долларов. При этом экспорт украинской продукции в Россию вырос на 54,4% — до 576,6 млн. долларов.