Под Луганском упал беспилотник ОБСЕ

Об этом сообщили в пресс-службе специально мониторинговой миссии.

Аппарат должен был осуществлять полет над участком разведения в районе Станицы Луганской и был запущен в 11:22 на неподконтрольной Киеву территории в районе Николаевки (15 км к востоку от Луганска).

Как говорится в сообщении через 18 минут на пульте управления начал мигать индикатор «низкой скорости», а затем и аварийный, указывающий на «падение аппарата по спирали», после чего наблюдатели потеряли связь с беспилотником, который пролетал над районом моста в Станице Луганской, примерно в 3 км от позиции миссии.

Патруль ОБСЕ отправился на поиски БПЛА, но осмотреть местность не смог из-за возможного наличия там мин.