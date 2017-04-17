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Сегодня «поливальный понедельник»

Понедельник, 17 апреля, 2017

Понедельник после Пасхи в Украине называют «поливальным» или «волочильным». Понедельничные обряды делятся на два отдельных действа: посещение знакомых («нести пирог»), что и дало название «волочильного понедельника», и обливание водой — «поливальный понедельник».

В пасхальный понедельник люди ходили в гости друг к другу — совершали своеобразный ритуальный обход односельчан: христосовались и обменивались писанками. Крестники ходили в гости к крестным родителям, а внуки — к бабушкам, неся им гостинцы — пироги и яйца. Дети-»христосовальники», собравшись в группки, «несли пирог» родственникам и соседям. Принимая завязанные в узелке калачи и яйца, крестные родители и другие родственники благодарили и просили передать поклон родителям. При этом в свою очередь клали детям в узелок печенье, колбасу, яйца и другие освященные накануне в церкви вкусности.

Традиция обливания водой дала еще одно название этому праздничному дню — «поливальный понедельник». Обливать кого-то или самого себя водой на пасхальной неделе — это древний обычай, связанный с весенним очищением водой. Этот обычай существует (или до недавнего времени существовал) и у других европейских народов. Так, сербы в пасхальную субботу обливают водой дома, в которых живут, веря, что этим они выгоняют «нечистую силу». В Боснии в этот день купаются в родниковой воде.

В Украине в понедельник парни обливают девушек водой — «очищаются». Считалось, если ребята хотя бы одну девушку не облили водой, то для нее это является позором. Обычно ребята ходили «стайками», заходили в дом, где была девушка, и просили родителей, чтобы девушка вышла на улицу. Родители радовались, что их дом не обходят поливальщики, ведь это означало, что есть надежда на свадьбу. В некоторых регионах девушки откупались от ребят писанками, чтобы те не обливали водой.

В Западной Украине обычай обливать девушек водой в пасхальный понедельник сохранился до сих пор. Часто можно увидеть, что парни обливают всех прохожих, и это становится похожим на обычное хулиганство.

Примечательно, что в древности обливались только в селах, среди горожан этой традиции не придерживались. К тому же обливать можно только до обеда, а вторая половина понедельника должна быть посвящена культурной программе.

112.ua



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