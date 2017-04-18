Фронтовая Горловка: на ул.Гагарина начался ремонт дороги

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блоггер Никита Синицин.

«Неважно, украинская власть в Горловке или «народная», дорогу все равно ремонтируют под ливнем, чтобы потоки воды сразу же уничтожили укладываемый асфальт. Ну вот откуда в городе взяться даже просто дорогам? Не говоря уже о хороших» — написал он.

Стоит отметить, что на фото виден лишь процесс снятия дорожного полотна.

В то же время Синицин уточнил, что снимки в соцсети разместил заммэра Горловки от «ДНР» Игорь Горбатов, в сообщении которого утверждается, что с 17-го апреля к работам на ул.Гагарина приступил победитель тендера по ремонту горловских дорог ООО «Донспецпром».