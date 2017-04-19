Фронтовая Горловка: стелу на въезде покрасят в цвета «ДНР»

Об этом в соцсетях сообщил и.о.главы горадминистрации Иван Приходько.

По его словам, решение о капремонте стелы на въезде в город принято из-за ее аварийного состояния.

«Основание прогнило и есть угроза обрушения, поэтому планируется усиление несущих конструкций. Работы ведутся около двух недель», — рассказал он.

После восстановительных работ будет несколько изменен внешний вид стелы. Приходько обещает, что ее ремонт закончат к майским праздникам, а в цветовой гамме будут присутствовать как цвета города, так и самопровозглашенной республики.

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По его словам принято решение о капитальном ремонте стелы на въезде в город.