Фронтовая Горловка: весь вечер продолжались бои

В понедельник «пасхальное перемирие» снова было громким.

О боевых действиях в окрестностях Горловки горожане начали сообщать ближе к 17 час. Сначала они рассказывали о мощных, но отдаленных раскатах на юго-западе. Затем на этом направлении добавились бои, уже стрелковые, которые стали заметно ближе.

В дальнейшем, шумел также север, северо-запад и северо-восток. По словам очевидцев, применялись и минометы, и бронетехника. Стихло все еще до полуночи.

Эпицентром наиболее интенсивных боевых действий снова называют мариупольское направление. Не очень тихо в районе Верхнеторецкого/ Красного Партизана, а также Трудовских/Марьинки.

Напряженная обстановка сохраняется на участке от Авдеевки до Ясиноватой. Так, частный сектор Авдеевки попал под минометный обстрел, в результате которого повреждения различного характера получили восемь жилых домов, один разрушен полностью, другой — частично.























