В ГСЧС заявили о завершении работ в Балаклее

Пиротехническими расчетами полностью очищены от взрывоопасных предметов территория Балаклеи, а также девять близлежащих населенных пунктов, — заявили в пресс-службе госслужбыУкраиы по чрезвычайным ситуациям.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекались 165 человек и 44 единицы техники.

Пиротехниками продолжает осуществляться дежурство в круглосуточном режиме.

На месте происшествия по прежнему работает и штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, клад боеприпасов, где хранились артиллерийские и танковые снаряды в Балаклее взорвался ночью 23-го марта.