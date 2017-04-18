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На Красной площади желто-синий шарф чуть не стал поводом для задержания полицией футбольных болельщиков из Ростова

Вторник, 18 апреля, 2017

Стражи порядка решили, что пара разгуливает по главной площади Москвы с флагом сопредельного государства.

Фанатов «Ростова» чуть не забрали с Красной площади в отделение полиции из-за желто-синего шарфа. Курьезный случай произошел днем 16 апреля в Москве.

Ростовчане, разгуливавшие по главной площади столицы с символикой донского клуба, очень заинтересовали стражей порядка. Патрульные, увидев парня и девушку с «флагом» Украины, тут же подошли к молодым людям и попросили развернуть шарф. Убедившись, что это не флаг сопредельного государства, а всего лишь шарфик болельщика ФК «Ростов», правоохранители оставили пару в покое.

При этом сами ростовчане довольно бурно обсуждают сложившуюся ситуацию. Уроженцы Дона не понимают, почему украинцам нельзя ходить по Красной площади со своим флагом.

«А какое право они имеют задерживать? Вдруг с Украины я, у меня шарф цвета флага и что с того?» — недоумевают они.

Donday



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