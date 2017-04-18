Юные гандболисты из Горловки побывали в Ростове

Главной целью приезда стало посещение полуфинала Еврокубка по гандболу между командами «Ростов-Дон» и немецким «Метцинген».

Удалось детям пообщаться с профессиональными спортсменами и даже взять автографы.

Кроме того, школьники погуляли по ростовской набережной, побывали в храмах Старочеркасска, Новочеркасска и Ростова.

В честь православной Пасхи ребятам презентовали праздничные угощения, после чего они отправились домой.

– От поездки дети были в полном восторге. Они прониклись светлой атмосферой православного праздника. Все они живут в украинской Горловке, где неспокойно и часто слышатся обстрелы, – цитируют слова сотрудника благотворительного фонда «Люди-Добрые» Виктории Кочмаревой горловские интернет-издания.