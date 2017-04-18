 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Юные гандболисты из Горловки побывали в Ростове

Вторник, 18 апреля, 2017

Главной целью приезда стало посещение полуфинала Еврокубка по гандболу между командами «Ростов-Дон» и немецким «Метцинген».

Удалось детям пообщаться с профессиональными спортсменами и даже взять автографы.

Кроме того, школьники погуляли по ростовской набережной, побывали в храмах Старочеркасска, Новочеркасска и Ростова.

В честь православной Пасхи ребятам презентовали праздничные угощения, после чего они отправились домой.

– От поездки дети были в полном восторге. Они прониклись светлой атмосферой православного праздника. Все они живут в украинской Горловке, где неспокойно и часто слышатся обстрелы, – цитируют слова сотрудника благотворительного фонда «Люди-Добрые» Виктории Кочмаревой горловские интернет-издания.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования