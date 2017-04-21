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К 2018-му году субсидий станет меньше

Пятница, 21 апреля, 2017

К 1-му января 2018-го года число получателей субсидий в Украине сократится до 5 млн. домохозяйств, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Глава Минсоцполитики рассказал, что наибольшее количество социально незащищенных, неспособных заплатить за ЖКХ, Украина должна была получить на конец отопительного сезона 2017-го года.

«Когда мы считали, сколько вообще может быть получателей субсидий, то выходили на 8-9 миллионов. По факту на январь 2017-го их было 7,5 млн. Остальные 1,5 млн., скорее всего, имели формальное право на получение очень небольшой субсидии, но просто не захотели заниматься ее оформлением. Так как стремительного роста тарифов уже не будет, а доходы людей растут, я прогнозирую, что на 1 января 2018-го года субсидии будут получать около 5 млн. домохозяйств. Где-то треть отсеется», — отметил Рева.

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