Лидеры Нормандской четверки по телефону обсудили ситуацию в Донбассе

Вторник, 18 апреля, 2017
Состоялся телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель, и президентом Франции Франсуа Олландом.
Об этом в ночь на вторник сообщила пресс-служба Кремля.
В заявлении говорится, что «нормандская четверка» подтвердила курс на выполнение минских соглашений.
«Лидеры стран «нормандской четверки» вновь подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования», — отметили в Кремле.
Также стороны «приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия, достигнутую в ходе заседания Контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность его строгого соблюдения».
Кроме того, лидеры призвали активизировать работу по обмену заложников по формуле «всех на всех».
«Выражено сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — добавили в Кремле.
Также стороны выразили надежду на то, что формат «нормандской четверки» продолжит работу и после президентских выборов во Франции.
Позже, пресс-служба президента Украины раздала такое же сообщение о телефонном разговоре четырех лидеров под заголовком «совместный пресс-релиз». Этот же текст обнародовали пресс-служба Меркель и пресс-служба Олланда.