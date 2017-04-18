Лидеры Нормандской четверки по телефону обсудили ситуацию в Донбассе

Состоялся телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель, и президентом Франции Франсуа Олландом.

Об этом в ночь на вторник сообщила пресс-служба Кремля.

В заявлении говорится, что «нормандская четверка» подтвердила курс на выполнение минских соглашений.

«Лидеры стран «нормандской четверки» вновь подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования», — отметили в Кремле.

Также стороны «приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия, достигнутую в ходе заседания Контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность его строгого соблюдения».

Кроме того, лидеры призвали активизировать работу по обмену заложников по формуле «всех на всех».

«Выражено сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — добавили в Кремле.

Также стороны выразили надежду на то, что формат «нормандской четверки» продолжит работу и после президентских выборов во Франции.

Позже, пресс-служба президента Украины раздала такое же сообщение о телефонном разговоре четырех лидеров под заголовком «совместный пресс-релиз». Этот же текст обнародовали пресс-служба Меркель и пресс-служба Олланда.

УП