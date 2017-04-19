Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В среду, 19-го апреля, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 7 до 22 час. без воды останутся абоненты в ж/м Кондратьевский, Гольмовский, Кондратьевский, Поклонск, Химик, Байрак, Мирный, Восточный, Солнечный, Никитовский, Кочегарка, районы машзавода и химзавода, с/х «Горловский».Также потребителям в Воробьевке, Шмидта, Октябрьском, Кузнецовке, 625 квартале, хуторе Стенки будет снижена подача воды.

Кроме того, с 9.30 до 12 час. планируется временное отключение электроэнергии в ж/м Октябрьский.