Фронтовая Горловка: гремел гром и юго-запад

Во вторник под Горловкой было тихо.

Все о чем сообщили местные жители, так это об мощных тяжелых, но отдаленных раскатах в стороне авдеевской промзоны, длительное время гремевшие вечером и о громе, который некоторые приняли за начало боевых действий.

Несколько другая ситуация сложилась под Донецком, где бои продолжаются. Дончане рассказали, что слышали тяжелое в стороне аэропорта, Песок, Марьинки и Авдеевки. Наиболее интенсивно стреляют под Мариуполем на участке Широкино/Павлополь.