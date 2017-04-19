От заявлений до зарплат: заработают ли национализированные «ДНР» предприятия?

2017-й год, похоже, станет тем поворотным пунктом, который окончательно решит судьбу временно неподконтрольной Украине части Донбасса – станет ли она, подобно Приднестровью или Абхазии, непризнанным государством на ближайшие годы или же вернется в состав Украины. И определиться в этом вопросе помогут не вооруженные силы, а законы экономики.

Начавшаяся в конце 2016-го года, как общественная инициатива ветеранов АТО блокада, в конце концов превратилась в государственную политику и привела к прекращению вывоза продукции предприятий с территорий самопровозглашенных республик.

В ответ на блокаду, на неподконтрольных территориях объявили о национализации предприятий украинской юрисдикции, там работавших, однако вывозивших продукцию в Украину и плативших налоги по украинским законам. Например, в «ДНР» в этот перечень попали 43 объекта.

Впрочем, к моменту национализации большинство промышленных предприятий уже остановились из-за отсутствия сырья, которое не могло к ним попасть из-за начавшейся блокады. И смогут ли их запустить в самопровозглашенных республиках, по сути, является для них экзаменом на жизнеспособность.

Сырьевой и сбытовой голод

Первоначальная эйфория от национализации в «ДНР» быстро прошла. Несмотря на обещания запустить производство на теперь уже «государственных» предприятиях, за полтора месяца удалось это сделать только на Донецком пивоваренном заводе «Сармат», стоявшем более двух лет.

Это событие стало весьма показательным для экономики, и дело даже не в сомнительной ценности продукции предприятия, а в том, что его запуск лишь подтвердил правило.

За все время проведения АТО пищевая промышленность в самопровозглашенной «ДНР» чувствовала себя весьма уверенно, так как в плане приобретения сырья и сбыта готовой продукции не сильно зависела от Украины. Поэтому возобновить производство пивоваренного завода и сделать его работу достаточно стабильной сравнительно несложно.

Иное дело – тяжелая промышленность, которая сегодня в основном стоит. И причиной тому проблемы, вызванные сначала блокадой неподконтрольных территорий, а затем и национализацией предприятий.

После прекращения транспортного сообщения с Украиной металлургические предприятия оказались без сырья, точнее, железной руды, и что даже важнее – без рынков сбыта готовой продукции. Все это даже без национализации сделало работу предприятий фактически невозможной.

Юридический статус непризнанного государства не позволяет «республикам» самостоятельно производить закупки необходимого сырья или продавать готовую продукцию, что делает невозможным всякую производственную деятельность.

Помощь России: руда в обмен на металл?

Впрочем, руководство «ЛНР» и «ДНР» с первых же дней заявляло, что рассчитывает на помощь Российской Федерации в вопросе поставок необходимого для предприятий металлургической промышленности сырья.

В целом, чисто технически, учитывая свободную границу самопровозглашенных республик с РФ, данный вопрос решается весьма легко – железорудный концентрат для металлургов можно спокойно гнать составами. Что же касается кокса, его добычи и производственных мощностей, то его в этой части Донбасса вполне хватает.

7-го апреля лидер «ДНР» Александр Захарченко заявил, что принципиальная договоренность о поставках уже достигнута, и к концу месяца возобновится производство на основном металлургическом предприятии самопровозглашенной республики — Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ, актив Рината Ахметова). 10 апреля СМИ Российской Федерации сообщили о решении «Российских железных дорог» ввести скидку в 25% на транспортировку железной руды до «границы» самопровозглашенных республик. Еще через два дня появилась информация о начале поставок железной руды с предприятий российской металлургической компании «Северсталь».

Наконец, 14 апреля глава Федерального агентства по государственным резервам РФ (Росрезерв) Дмитрий Гогин заявил, что «поставки сырья и материалов для предприятий юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей временно в порядке гуманитарной поддержки территории осуществляются за счет имеющихся федеральных резервов товарно-материальных ценностей», тем самым подтвердив поставку сырья и помощь Российской Федерации, правда, представив это как «гуманитарную» помощь, очевидно, с целью «прикрыть» российские компании от неминуемых санкций за торговлю с непризнанными республиками.

Однако, поставка сырья для металлургических предприятий, расположенных на неподконтрольных Киеву территориях, не решает второй проблемы – сбыта готовой продукции, что сделать из непризнанного и юридически несуществующего государства официально невозможно. И здесь возможен только один вариант — продавать тем, кто согласится взять на себя заботы по «легализации» товара, но взамен потребует низкой цены на товар.

В роли подобного покупателя наиболее вероятными являются украинские компании, которые согласятся закрыть глаза на происхождение товара и окажутся достаточно изобретательными для того, чтобы организовать легализацию товара. Также в этом могут помочь и российские компании.

Вообще, поставка железорудного сырья на предприятия «ДНР» для российских металлургических предприятий является не слишком выгодным занятием. Мировая цена на железорудное сырье в последнее время упала, так что продавать дешевеющее сырье не слишком практично, но главное даже не в этом.

Российские и украинские металлурги традиционно конкурируют друг с другом на международных рынках, и остановка ЕМЗ и других предприятий дает шанс российским металлургическим компаниям занять со своей продукцией освободившиеся ниши. В то же время возобновление работы металлургических предприятий «ДНР» с последующей попыткой самостоятельной реализации произведенной ими продукции эту возможность отвергнет, и 25%-ная скидка на перевозку железорудного сырья эти упущенные возможности не компенсирует.

Впрочем, российские металлурги вполне могут замкнуть на себе реализацию произведенного металла, тем самым получив основную выгоду. В конце концов, может быть и вовсе применена схема работы с «давальческим сырьем», согласно которой металлургические предприятия «ЛНР» и «ДНР» будут просто перерабатывать сырье, поступающее из РФ и отгружать туда же произведенный металл, получая деньги только за переработку сырья. Такая схема позволит сохранить предприятие и выплачивать работникам небольшие заработные платы, которые на большинстве «национализированных» предприятий пока так и не платят. Не стал исключением и Енакиевский металлургический завод. После его национализации сотрудникам пообещали выплатить «подъемные» в размере 4 тысяч российских рублей (1900 гривен), но пока выплаты так и не начались.

Без надежды на пуск?

Металлургам еще можно сказать «повезло». Даже если произведенный металл будет продаваться дешевле его настоящей стоимости, все равно это позволит запустить производство и получать заработную плату. Но есть в «ДНР» предприятия, на пуск которых все меньше надежды. И прежде всего это прифронтовые предприятия.

Особняком стоит Горловка.

12-го апреля наконец разрешилась интрига – будет ли национализирован с последующим введением «внешнего управления» концерн «Стирол», без сомнения, крупнейшее предприятие города. В этот день «исполняющий обязанности министра промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский представил на собрании работников предприятия нового директора – Артема Сердюкова.

На стоявшем более двух лет предприятии тем не менее выплачивалась заработная плата, правда, в последнее время с опозданиями, так что к марту 2017-го года зарплата была выплачена частично лишь за январь.

На собрании чиновники «ДНР» и новый директор традиционно заверили всех сотрудников в сохранении рабочих мест и продолжении выплаты существующей заработной платы в рублях по курсу 1 к 2. Также заявлялось о возможности запуска основного производства, правда, при условии мира или хотя бы смещения линии фронта на безопасное для предприятия расстояние. Говорилось и о скором запуске производства более безопасной продукции из полистирола, пластиковой посуды, бытовой краски.

Правда, подобные заверения из уст руководства «ДНР» звучат регулярно.

Также регулярно обещается произвести пуск производства на другом крупном городском предприятии – Горловском машиностроительном заводе. Остановленный также в 2014-м году, лишенный оборудования, вывезенного собственником Corum Group в Дружковку и Харьков, он все больше превращается в предприятие-призрак.

Осенью 2015-го года прекратилась добыча на шахтах ГП «Артемуголь», и угледобывающие предприятия работают теперь только на откачку воды.

Вместе с тем в Горловке работают коксохимзавод, восстановивший производство в 2015-м году и производитель лекарств «Стиролбиофарм».

Работа на камеру

Впрочем, остается еще один вариант, с успехом реализованный на территории «ДНР» во время проведения недавних «мобилизационных сборов», — показуха.

То есть под камеры местных и российских СМИ будет торжественно «запущено» производство на каком-нибудь заводе, после чего по прошествии нескольких дней/недель предприятие снова встанет.

Поэтому расценивать национализацию украинских предприятий на неподконтрольных территориях следует не только по экономическим соображениям. Ведь самопровозглашенным властям нужны были не столько простаивающие заводы и шахты, сколько рычаг давления на Киев. Теперь же Захарченко и Плотницкому придется ломать голову, как громкие заявления превратить в рабочие места и зарплаты.

Никита Синицин, 112.ua