На Донетчине увеличат полигоны твердых бытовых отходов

В Краматорске и Курахово Донецкой области планируется начать строительство региональных полигонов утилизации твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Строительство второй очереди ТБО КП «Донецкий региональный центр обращения с отходами» позволит увеличить емкость полигона на 1 миллион тонн. В Курахово запланировано строительство регионального полигона. В соответствии с Программой обращения с отходами в Донецкой области до 2020 года Курахово должен стать региональным центром обращения с отходами для Угледара, Марьинского, Волновахского и Великоновоселковского районов.

Данные полигоны будут отведены на захоронение отходов. Предприятия по утилизации мусора также должно быть построено в Волновахе.

В 2017-м году также запланировано проектирование и строительство мусоросортировочных станций в Александровском районе, Бахмуте, Покровске, Торецком, Добропольском районе. По данным проектам определены возможные земельные участки и объявлены конкурсы на проектные работы.