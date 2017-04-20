Фронтовая Горловка: стреляют, но, к счастью, неинтенсивно

Четверг, 20 апреля, 2017
На окраинах полной тишины нет, однако до серьезных боевых действий дело также не доходит.
Как сообщили очевидцы, после 18 час. некоторое время неспокойно было на севере — в районе Зайцево кроме перестрелок гупал миномет.
Также, уже глубокой ночью жители центральной части города слышали достаточно мощные «бахи».
Намного интенсивнее шли бои под Мариуполем — на участке Широкино-Павлополь кроме пулеметов, гранатометов и минометов применялась бронетехника.
Неспокойно и в районе Донецка — стрельба по прежнему слышна в Авдеевке и Ясиноватой, Марьинке, Песках и Трудовских.