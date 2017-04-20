Фронтовая Горловка: стреляют, но, к счастью, неинтенсивно

На окраинах полной тишины нет, однако до серьезных боевых действий дело также не доходит.

Как сообщили очевидцы, после 18 час. некоторое время неспокойно было на севере — в районе Зайцево кроме перестрелок гупал миномет.

Также, уже глубокой ночью жители центральной части города слышали достаточно мощные «бахи».

Намного интенсивнее шли бои под Мариуполем — на участке Широкино-Павлополь кроме пулеметов, гранатометов и минометов применялась бронетехника.

Неспокойно и в районе Донецка — стрельба по прежнему слышна в Авдеевке и Ясиноватой, Марьинке, Песках и Трудовских.