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В «Голосе Украины» опубликовали закон о «коммуналке» для переселенцев

Четверг, 20 апреля, 2017

Сегодня в официальном издании парламента «Голос Украины» опубликован закон 1972-VIII о внесении изменений в закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» относительно обеспечения права на получение коммунальных услуг. Завтра документ вступит в силу.

Закон предусматривает, что адресом фактического места проживания переселенца может быть место компактного поселения внутренних беженцев, то есть адрес городка из сборных модулей, общежития, оздоровительного лагеря, дома отдыха, санатория, пансионата, гостиницы и т.п.

Переселенцы имеют право на «коммуналку» — электричество, тепло, газ по тарифам, установленным на услугу для населения.

Подразделение управления соцзащиты населения должно предоставить собственнику упомянутого городка из сборных модулей, общежития, лагеря и т.п. справку из Единой базы данных о переселенцах о том, сколько людей зарегистрировано в указанном жилище. Такая справка подтверждает легальность проживания в здании.

Вместе с тем собственник или балансодержатель здания должен сообщить поставщикам электричества, тепла и газа о том, что в здании проживают переселенцы, а также позаботиться о счетчиках для переселенцев на данные виды коммунальных услуг.

Поставщикам электричества, тепла и газа запрещается использовать для переселенцев другие тарифы, кроме прописанных в договоре между собственником здания и упомянутыми поставщиками. А сам владелец или балансодержатель не может взымать с переселенцев суммы больше, чем предусмотрены на такие услуги для населения.

Кроме того, «органы государственной власти и органы местного самоуправления принимают все возможные меры, направленные на решение проблем, связанных с предоставлением коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, природного газа внутренне перемещенным лицам в местах их компактного поселения, в соответствии с законодательством».

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица исключают из перечня документов, в которых вносятся сведения о месте пребывания лица.

112.ua



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