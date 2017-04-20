В РФ убийца школьницы из Горловки получил 17 лет колонии строгого режима

Многие помнят резонансное убийство в марте прошлого года, когда под перекрытием моста в Кисловодске произошло убийство школьницы из Донбасса.

Девочка приехала в Кисловодск около полугода назад. Ее семья бежала от войны из Горловки.

Как сообщили местные СМИ, в деле фигурируют страшные подробности. Следствием была установлена личность убийцы. Им оказался Артем Акопян 1996 г.р., который встречался с потерпевшей. В тот день он поссорился с девушкой, после чего начал ее душить. Та потеряла сознание и Акопян перетащил тело к руслу реки, но школьница очнулась и начала звать на помощь, тогда обвиняемый нанес ей по голове несколько ударов куском валявшегося рядом бетона. Затем надругался над уже бездыханным телом, забрал с собой ее мобильный телефон и украшения и скрылся, но вскоре его задержали.

Кисловодский городской суд согласился с позицией гособвинителя и признал Акопяна А.Э., виновным в совершении ряда преступлений. Окончательное наказание ему назначено в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.