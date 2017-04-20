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Из «ДНР» пытались выехать на автомобиле с «проблемными» документами

Четверг, 20 апреля, 2017

На ближайший от Горловки КПВВ в Майорске на въезд из неподконтрольной территории прибыл легковой автомобиль «Джили» украинской регистрации под управлением гражданина Украины.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, во время осуществления полной идентификации номеров агрегатов автомобиля пограничный наряд Краматорского отряд выявил несоответствие номера кузова транспортного средства с номером, который указан в свидетельстве про регистрацию этого авто.

На водителя составлены административные материалы, а транспортное средство передано сотрудникам Нацполиции Донецкой области для проведения соответствующих проверок.

Кроме того, на КПВВ в Марьинке задержан гражданин Узбекистана, который вез из «ДНР» 5 тысяч долларов, 104 тысячи гривен и 24 тысячи рублей. Его вместе с деньгами также передали полиции.

 



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