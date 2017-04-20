Фронтовая Горловка: должников предупреждают об отключении газа

Житель Горловки получил уведомление об отключении газоснабжения от ГК «Донбассгаз» с требованием погасить долг, который составляет почти 2000 рублей. Об этом он рассказал в соцсетях.

«От „Донбассгаза“ требуют в десятидневный (!) срок погасить задолженность под угрозой отключения и суда! Нет, кстати, реквизитов оплаты в ЦРБ. Задолженность по зарплате на шахте только начали погашать (еще не получал), и то, не всю, а 50%. Почему тогда задолженность требуют погасить всю — 100%?», — пожаловался мужчина.

Он добавил, что уведомление было им обнаружено на двери во вторник, 18 апреля, хотя датируется 1 марта. Днем ранее, по словам горловчанина, никаких уведомлений от ГК «Донбассгаз» не было.

В комментариях некоторые пользователи рассказали о схожих ситуациях с коммунальными службами.

«Вот теплосеть (уже год как не оказывает услуги) [имеется в виду ЧАО «Горловсктеплосеть»], а подали в суд и суд вынес решение погасить долг и исполнительная служба уже приняла к исполнению на удержание долга или опись имущества. И никому нет дела, что с начала войны никаких доходов нет . В общем, как говорит Захарченко, жить нам стало легче», — поделился горловчанин Анатолий.

«А у нас в Донецке за долги свет отключать грозятся, хотя распоряжения по таким делам от Захара не было, так что думаю писать ему на сайт», — сообщила дончанка Ольга.

«Было такое, пришлось напрячься, поскрести по сусекам и все-таки заплатить», — рассказывает еще один местный житель.

«Пенсия — 2600 [рублей], а за квартиру 1500, как хочешь так и живи. А с работы сократили, не выплатили ни копейки, зато судить аж бегом. Так грозят же судом будут забирать последнее что осталось от той тысячи. А вообще, я думаю, никому мы не нужны — пенсионеры», — высказалась жительница Горловки Галина.

Типичная Горловка