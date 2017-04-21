Фронтовая Горловка: ситуация обострилась

В четверг, 20 апреля, бои в окрестностях города велись намного активнее предыдущих дней.

Первые сообщения о возобновлении боевых действий начали поступать еще до полудня. Очевидцы рассказали о «бахах» на участке от Майорска до Зайцево. Ближе к 16 час. тяжелым загремел запад, юго-запад (направления Новгородского и Верхтнеторецкого).

Около 18 час. на северо-западе стреляли из крупнокалиберного, а юго-запад гремел, как минимум, до полуночи — за чертой города продолжались обстрелы как из минометов, так и из более тяжелого вооружения.

Также в четверг не стихали бои и в других «горячих» точках. Вновь под огнем Авдеевка — в старой части города повреждения получили два дома. Попали под обстрел и окраины близлежащей Ясиноватой, а также северный пригород Донецка. Зафиксированы прилеты и в Докучаевске — здесь поврежден пятиэтажный дом и магазин. Информации о пострадавших нет.