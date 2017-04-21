Суд отпустил под домашний арест экс-полицейского, обвиняемого в смерти троих людей

Бывшего участкового офицера Святогорска Павла Панасюка, который летом позапрошлого года стал виновником ДТП со смертельным исходом, горрайонный суд Славянска отпустил под домашний арест.

Напомним, что трагический инцидент произошел 1 августа 2015 года возле села Богородичное Славянского района. Пребывая за рулем своей «Тойоты» и будучи в состоянии алкогольного опьянения, Панасюк выехал на встречную полосу, где его автомобиль лоб в лоб столкнулся со «Шкодой». В салоне «Шкоды» находилась семья из Горловки – двое пожилых супругов и их 10-летний внук. В результате аварии все трое горловчан погибли. Устроивший ДТП Павел Панасюк с места преступления скрылся, даже не попытавшись оказать пострадавшим помощь. Позже его задержали сотрудники полиции.

За минувшее время, которое обвиняемый провел в следственном изоляторе Бахмута, в деле поменялись три судьи. 11 апреля Славянский горрайонный суд изменил ему меру пресечения – с содержания под стражей на домашний арест. На это решение отреагировали не только общественность и пресса. На своей странице в социальной сети «Фейсбук» глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин написал следующее: «Я крайне негативно отношусь к такому решению суда. Человек, который совершил убийство в состоянии алкогольного опьянения должен находиться исключительно за решеткой. Это действительно позор судье».

Принятое судьей решение активно обсуждалось пользователями интернета, которые массово высказывали опасение, что выход из-под стражи позволит Панасюку сбежать от правосудия. Это предположение косвенно подтверждает запрос адвоката семьи погибшего мальчика, на который он получил ответ о том, что подозреваемый уже оформил разрешение на пересечение блокпостов на линии разграничения. Данный документ он предоставил в суде, однако на решение об изменении меры пресечения это не повлияло.

Как свидетельствует информация, размещенная на официальном сайте прокуратуры Донецкой области, прокуратура намерена опротестовывать решение, принятое судьей Ириной Сидоренко и добиваться ареста нарушителя, виновного в смертельном ДТП.