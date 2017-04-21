Низкие пенсии и товарообмен в обход блокады

В подконтрольной «ДНР» Горловке, несмотря на обстрелы, восстановили часть разрушенного жилья, товары на рынках и в магазинах, в основном российского и белорусского производства, однако местных пенсий не хватает для сытой жизни. Об этом рассказал местный блогер Егор Воронов в интервью «Новой газете».

«В 2015-м он выглядел устрашающе: стояли дома без окон, с дырками внутри, с разрушенными подъездами. Но за год-полтора практически все восстановили. Я не говорю об отдаленных поселках, где до сих пор идут боевые действия. Там никто не будет ничего восстанавливать, потому что завтра снова прилетит. А в центре почти все замазано, оштукатурено, окна переставлены, дырки заделаны. Горловка довольно большой город: если идут военные действия с одной стороны, с другой их может быть и не слышно. От моего дома 3-4 километра до линии фронта. Это довольно спокойное место. Сейчас вообще спокойно, если сравнивать с зимой 2015 года или летом 2014-го», — говорит Воронов.

Он рассказал, что долгое время гуманитарную помощь в Горловке выдавал гуманитарный штаб «Поможем» Рината Ахметова. Сейчас «МЧС ДНР» выдает российскую гумпомощь, также местные получают помощь от Красного Креста и благотворительных организаций.

По словам Воронова, несмотря на транспортную блокаду, грузы продолжают ездить на подконтрольную правительству территорию.

«Самое поразительное, что из ДНР в Украину идут товары. То есть в ту сторону блокады нет. У них продается мясная продукция, на которой прямо написано: «Сделано в ДНР», — утверждает он.

Блогер отмечает, что помимо российских продуктов появляются товары белорусского производства.

«К нам завозят много российского пива, а при Украине было всего четыре или пять марок. Так вот еще недавно многие приезжали сюда из Артемовска и других городов в пивные туры, попробовать российское и белорусское пиво. Прилавки завалены белорусскими товарами. Идет такая торговая экспансия, что порой теряешься: текстиль, запчасти, лампочки… Качество очень высокое, и подчас белорусские товары составляют конкуренцию российским. Но на все это нужны деньги, а они есть, мягко говоря, не у всех. Население города сейчас 190-200 тысяч. Крупные предприятия практически не работают, много пенсионеров. Пенсия, которую платят, недостаточна, чтобы человек сыто жил», — рассказал он.

«На рынке есть точки, которые специализируются на украинской продукции. Есть договоренности с украинскими военными о провозе товаров в обход блокады. Естественно, они стоят дороже», — отмечает Воронов.

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