Фронтовая Горловка: в воскресенье к кладбищах можно добраться на автобусах

Пятница, 21 апреля, 2017
23 апреля с 7 до 14 часов будет организован подвоз горловчан к городским кладбищам по следующим маршрутам:
«Кинотеатр «Шахтер» – центральное кладбище»;
«Площадь Восстания – центральное кладбище»;
«Ул. 40-летия Сов. Украины – кладбище в Румянцевском»;
«Калининское АТП – кладбище в Октябрьском»;
«Пл.Победы – центральное кладбище»;
«Ул. Волкова – кладбище в Румянцевском»;
«245-й квартал – центральное кладбище»;
«88-й квартал – центральное кладбище»;
«ТТУ – пл.Победы – кладбище в Октябрьском»;
«Домовая кухня – центральное кладбище».
Напомним, на линии разграничения некоторые кладбища в Горловке закрыли для посещения.