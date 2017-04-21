Фронтовая Горловка: в воскресенье к кладбищах можно добраться на автобусах

23 апреля с 7 до 14 часов будет организован подвоз горловчан к городским кладбищам по следующим маршрутам:

«Кинотеатр «Шахтер» – центральное кладбище»;

«Площадь Восстания – центральное кладбище»;

«Ул. 40-летия Сов. Украины – кладбище в Румянцевском»;

«Калининское АТП – кладбище в Октябрьском»;

«Пл.Победы – центральное кладбище»;

«Ул. Волкова – кладбище в Румянцевском»;

«245-й квартал – центральное кладбище»;

«88-й квартал – центральное кладбище»;

«ТТУ – пл.Победы – кладбище в Октябрьском»;

«Домовая кухня – центральное кладбище».

Напомним, на линии разграничения некоторые кладбища в Горловке закрыли для посещения.