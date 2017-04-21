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«Шахтер» уверенно переиграл «Динамо» в Киеве

Пятница, 21 апреля, 2017

В пятницу, 21-го апреля, состоялся центральный матч 26-го тура украинской Премьер-лиги.

На НСК «Олимпийский» вышли «Динамо» и «Шахтер», которые, похоже, окончательно расставили все точки над «і» в вопросе кто победит в сезоне 2016-2017. После недавнего поражения горняков от «Черноморца» разрыв между сильнейшими клубами Украины сократился до 11 очков, что в случае успешных выступлений киевлян в очных встречах с лидирующим в чемпионате «Шахтером» давало им хоть какие-то теоретические шансы на победу в турнире.

Однако, после сегодняшней игры чуда болельщики «Динамо» могут больше не ждать. Хозяева поля за всю игру толком не создали даже момента у ворот Пятова, хотя в сложившейся ситуации просто обязаны были рисковать без оглядки на результат. Возможно, преградой этому стала эффективная игра подопечных Фонсеки, которые много прессинговали и, в целом, выглядели более организованно на протяжении практически всей игры.

Единственный же гол в матче был забит на 12-й минуте, когда Тайсон навесил точно на голову Феррейры. Уже в следующей атаке Бернард, выйдя один на один, не сумел переиграть киевского вратаря. Динамовцы, в основном, могли угрожать воротам гостей только после стандартов, но защита дончан с этим достойно справилась.

1:0 — за шесть туров до конца чемпионата «Шахтер» опережает «Динамо» на 14 очков.



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