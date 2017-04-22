Неподконтрольная территория Луганской области может остаться без электроснабжения

Генеральный директор ООО «ЛЭО» Владимир Грицай в эфире телеканала ЛОТ анонсировал прекращение поставок электроэнергии на неподконтрольную Украине территорию Луганской области с 25-го апреля. Также под угрозу отключения попадает и Попаснянский водоканал.

«Хочу проинформировать всех о том, что буквально вчера утром мы получили документы от ГП «Энергорынок», которые подтверждены документом из Министерства топлива и энергетики за подписью министра Насалика, и с 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону. Сейчас наши службы проводят определенные технические мероприятия, и 25 апреля, с ноля часов, переток должен быть полностью отключен. Хочу отметить, что в данный переток попадает и Попаснянский водоканал», — сообщил Владимир Грицай.

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