Премьер-лига, 24-й тур: кто играет, где смотреть?

Вчера в чемпионате Украины по футболу состоялся центральный матч отчетного тура «Динамо» — «Шахтер«, который закончился победой гостей. Сегодня, 22-го апреля, будут сыграны еще два матча.

22 апреля, суббота

(1) 17.00, «Александрия» — «Олимпик», Футбол 2

(2) 17.00, «Днепр» — «Ворскла», Униан

23 апреля, воскресенье



(2) 14.00, «Сталь» — «Звезда», Футбол 1

(2) 17.00, «Карпаты» — «Волынь», Униан

(1) 19.30, «Заря» — «Черноморец», 2+2

(в скобках перед матчами указана группа, к которой относятся команды)