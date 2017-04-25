ЮНИСЕФ помог компании «Вода Донбасса»

На днях Селидовское ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» в качестве гуманитарной помощи получило стальные трубы, оборудование для ремонта водопроводных и канализационных трубопроводов, а также канализационный насос и станцию для сварки пластиковых труб.

Полученные материалы и оборудование позволит повысить надежность работы водопроводных и канализационных систем в Селидово, Горняке, Украинске, Кураховке, а также ряде сел региона.

Коллектив Селидовского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» выражает благодарность ЮНИСЕФ за предоставленную помощь