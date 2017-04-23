Переселенцев массово лишают социальных выплат по «спискам СБУ»

Пенсионные фонды и органы соцзащиты начали массово приостанавливать все социальные выплаты переселенцам по так называемым «спискам СБУ».

Информация о переселенцах, которые, якобы, постоянно проживают на неподконтрольных территориях, передается Госпогранслужбой и СБУ в Пенсионный фонд и управления соцзащиты и служит основанием для прекращения действия cправок переселенца и соцвыплат.

На конференции в агентстве «Укринформ» представители БФ «Право на захист» и ГО «Донбасс SOS» сообщили, что точных данных о том, скольким ВПЛ уже приостановлены выплаты — нет.

Однако по информации общественникам удалось установить, что только в Луганской области Пенсионные фонды и УТСЗН приостановили выплаты 65 тысячам переселенцев. В Запорожской области положенные им пенсии и соцпомощь уже не получают 11 тысяч переселенцев, а в Донецкой области в каждом районе заблокированы выплаты нескольким тысячам переселенцев.

При этом общественники заявляют, что в злополучные «списки СБУ» попадают и переселенцы, которые выезжали на неподконтрольные территории на несколько дней и вернулись на место регистрации, и даже те, кто никогда не покидал подконтрольные украинской власти территории.

«Подобная ситуация, когда ВПЛ безосновательно лишали социальных выплат, наблюдалась в прошлом году, — рассказала правовой аналитик БФ «Право на захист» Елена Виноградова. — Тогда люди, попавшие в эти списки вынуждены были заново оформлять документы, подтверждать свое место проживания. Они по полгода не получали положенных им по закону соцвыплат. Сейчас ситуация повторяется. И сотрудники УТСЗН, и переселенцы сообщают нам, что Управления соцзащиты и Пенсионные фонды получают списки переселенцев, которые якобы не проживают на подконтрольной Украине территории. При этом Пенсионный фонд с 1 апреля приостановил социальные выплаты всем, кто попал в эти списки. Управления социальной защиты начали проверки места проживания ВПЛ, и тем людям, которые на момент проверки не находились дома, а, например, были на работе, также были прекращены соцвыплаты».

Активисты отметили, что с 1 апреля в правозащитные организации начали массово обращаться переселенцы, которым безосновательно перестали начислять положенные им пенсии и соцпомощь.

Юрист БФ «Право на захист» Ирина Алексеева рассказала, что с марта в их организацию ежедневно обращаются за помощью 3-5 человек, которые были лишены выплат.

«На данный момент наиболее действенным способом возобновить выплаты является обращение в суд, — рассказала юрист. -За апрель мы подготовили и подали 20 исков по поводу неправомерных действий Пенсионного фонда и УТСЗН. Иски сейчас рассматриваются в судах. Тенденция позитивная — суды первой инстанции и аппеляционные суды принимают решения возобносить выплаты».

При этом юрист отметила, что согласно Постановлению 365, ВПЛ, которым приостановлены выплаты, могут возобновить их только через полгода, однако в случае положительного решения суда, они возобновляются с момента приостановки. При этом в среднем иск рассматривается около 3 месяцев, однако Ирина Алексеева рассказала о случае, когда подобное дело рассматривалось в суде более года.

По данным ГО «Донбасс SOS», на данный момент жертвами «списков СБУ» стали уже порядка 200 тысяч переселенцев, которым прекратили действие справок ВПЛ и лишили выплат.

«СБУ рассылает эти «списки», Пенсионные фонды прекращают выплачивать этим людям пенсии и сообщают, сколько денег они якобы сэкономили, — рассказала координатор ГО «Донбасс SOS» Ольга Гвоздева. — Далее СБУ рапортует, сколько «лжепереселенцев» они якобы вычислили и сэкономили денег в бюджет. На деле никто не проверяет, действительно ли эти люди проживают в ОРДЛО, никакой работы по этому поводу не проводится. Переселенцы вынуждены заново оформлять документы, добираться в органы социальной защиты. Многие из них при этом лишаются единственного или основного источника к существованию».

Активисты заявили, что Постановление 365 является дискриминационным и они продолжают добиваться его отмены. Также они намерены настаивать на прозрачном механизме контроля над выплатами ВПЛ, который не отличался бы от контроля над выплатами другим категориям граждан.

Помимо этого общественники подчеркнули важность предоставления жителям неподконтрольных территорий возможности получать положенные им пенсии.

ИА «Вчасно»