Фронтовая Горловка: вечером было неспокойно

В субботу боевые действия встревожили горожан ранним утром. «Кочегарка» о них уже сообщала.

Затем наступила тишина, которая сохранялась до вечера. Около 17 час. жители близлежащих районов рассказали о возобновлении боев на северо-востоке — в стороне Светлодарска/Дебальцево снова заработало тяжелое.

В Горловке вечером также было слышно тяжелое на западе и северо-западе. К 20 час. «зашумел» север. После 21 час. поступили сообщения о нескольких мощных, но отдаленных «бахах» на юго-западе. В направлении Зайцево бои продолжались, как минимум, до полуночи — кроме стрелкового здесь применялись минометы и пронетехника.

Эпицентром столкновений остаются окраины Донецка и районы на востоке, северо-востоке от Мариуполя.