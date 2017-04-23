Донецкий гимнаст стал чемпионом Европы

В Румынии на чемпионате Европы по спортивной гимнастике завершились соревнования в индивидуальном многоборье.

Лучший результат показал украинец Олег Верняев, которому удалось обойти россиянина Артура Далалояна и британца Джеймса Холла даже несмотря на падение во время вольных упражнений.