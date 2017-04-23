Донецкий гимнаст стал чемпионом Европы

В Румынии на чемпионате Европы по спортивной гимнастике завершились соревнования в индивидуальном многоборье.
Лучший результат показал украинец Олег Верняев, которому удалось обойти россиянина Артура Далалояна и британца Джеймса Холла даже несмотря на падение во время вольных упражнений.
Таким образом, дончанин подтвердил статус фаворита соревнований. Верняев уже в третий раз завоевал «золото» континентальных чемпионатов.
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