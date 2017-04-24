В «ЛНР» уверены, что проживут без украинской электроэнергии

В самопровозглашенной республике заявили, что в полном объеме готовы к прекращению подачи электроэнергии с украинской стороны. Напомним, о прекращении поставок электроэнергии на неподконтрольную Украине территорию Луганской области с 25-го апреля сообщил гендиректор ООО «ЛЭО» Владимир Грицай.

В «ЛНР» опубликовали свой комментарий, в котором заявили, что каких-либо официальных заявлений об отключении не было.

Но даже если электроснабжение со стороны Украины все-таки прекратится, здесь уверены — аварийная ситуация не возникнет, так как разработан план на случай внезапных отключений.

«Не будет отключена от электроснабжения ни одна школа, ни одна больница. Массовых веерных отключений, как сейчас происходит на Украине, у нас не было и не будет», — подчеркивается в сообщении.

«Той электроэнергии, которую мы получаем из ДНР, России и собственных источников, нам вполне хватает даже без украинской стороны», — подтвердил представитель властей «ЛНР».