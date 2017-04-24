Фронтовая Горловка: днем шумел юго-запад, вечером — север

Боевые действия в окрестностях города продолжаются.

Как сообщили местные жители в воскресенье с 10 час. и на протяжении долгого времени до близлежащих жилмассивов доносились отголоски боев с юго-запада. Периодически, несмотря на расстояние, были слышны весьма мощные раскаты.

Уже вечером, ближе к 18 час., возобновилось применение артиллерии и в направлении Светлодарского плацдарма. Также стреляли в стороне Зайцево (стрелковое оружие и минометы). Здесь бои продолжались практически до полуночи.