В зоне АТО погиб наблюдатель ОБСЕ, еще два ранены

Инцидент произошел 23-го апреля во время движения патруля миссии на двух автомобилях.

Одна из машин, двигавшихся недалеко от линии разграничения на неподконтрольной части в Луганской области, подорвалась на мине.

В районе села Пришиб произошел подрыв одного автомобиля наблюдателей, в результате которого один представитель специальной мониторинговой миссии (гражданин США) погиб. Еще двое — граждане Германии и Чехии — получили ранения и доставлены в одну из луганских больниц.