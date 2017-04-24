26-й тур: «Шахтер» сильнее «Динамо», «Заря» продолжает усложнять свое положение

В Премьер-лиге завершился отчетный тур, который, похоже, окончательно снял с повестки дня вопрос о победителе в чемпионате.

Напомним, в пятницу «Шахтер» с минимальным счетом, но абсолютно по игре, обыграл «Динамо». Кроме поединка в Киеве, еще один закончился победой гостей — в Запорожье «Заря» уступила «Черноморцу» — 1:2. В матче команды реализовали по одиннадцатиметровому, а победу одесситам принес «дубль» Коркишко. Луганский клуб не выигрывает уже четыре поединка, три из которых и вовсе проиграл. Тем временем, разрыв между соперниками сократился до 4-х очков и борьба за третье место серьезно обостряется, ведь у «Зари» в активе 41 очко, а у «Черноморца» теперь 37. Столько же у «Александрии», которая дома обыграла донецкий «Олимпик» — 1:0. Стоит отметить, что единственный гол был весьма спорным, и похоже, что забили его из положения «вне игры». На 88-й минуте в схожей ситуации гости отыгрались, но тут уже офсайд зафиксировали.

В других матчах 26-го тура также победу праздновали хозяева поля. «Днепр» обыграл «Ворсклу» — 2:0 и покинул последнее место турнирной таблицы. На дно опустилась «Волынь», уступившая во Львове «Карпатам» — 0:1. С таким же счетом «Сталь» выиграла у «Звезды».