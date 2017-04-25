Фронтовая Горловка: вечером снова «шумели» окраины

В окрестностях города по прежнему сохраняется неспокойная обстановка.

О возобновлении боевых действий горловчане начали сообщать после 18 час. В это время гремели северные окраины — в направлении Майорска было слышно крупнокалиберное и тяжелое вооружение, а со стороны Светлодарска периодически доносились «бахи». Север продолжил «шуметь» и после наступления темноты. В Зайцево в результате обстрела в одном из дворов произошло возгорание хозяйственных построек. Интенсивные бои здесь гремели до 22 час., после чего активность спала. Немного раньше завязался бой на юго-западе, где применялись пулеметы и минометы.

Вечером 24-го апреля попала под обстрел Марьинка. 30-летний мужчина получил осколочное ранение и открытый перелом руки. Его пришлось госпитализировать. Также были повреждены несколько домов на ул. Орджоникидзе.

Не стихали бои на участке Ясиноватая/Авдеевка, под Песками, Верхнеторецким, на приморском направлении. Уже сегодня утром жители Ясиноватой сообщили о возобновлении боевых действий на окраинах населенного пункта.