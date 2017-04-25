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Ночью Луганску выключили свет

Вторник, 25 апреля, 2017

Этой ночью прекратилась подача электроэнергии на неподконтрольную территорию Луганской области.

Об этом говорится в сообщении НЭК «Укрэнерго».

«Действия будут выполнены в соответствии с требованиями ГП «Энергорынок» согласно «Порядка проведения мероприятий в отношении частичного или полного прекращения разницы перетоков электрической энергии в точках ее учета», который был утвержден приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 10.06.2015 №440″, — указано в его тексте.

Утверждается, что причиной прекращения поставок электроэнергии стало отсутствие оплаты за поставленную и потребленную на неподконтрольной территории электроэнергию.

Как рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука, задолженность «Луганского энергетического объединения» перед ГП «Энергорынок» составляет 5,2 млрд. грн. (этот долг условно распределен пополам между контролируемой и неконтролируемой территорией). В Донецкой области задолженность  составляет 5,8 млрд. грн., из них, по его словам, лишь чуть менее 500 млн. грн. – это долги неконтролируемой территории. Почти 5,4 млрд. грн. задолжали предприятия и потребители, которые расположены на контролируемой территории.

В «ЛНР» заявили, что по состоянию на 10 час. 25-го апреля энергетики практически восстановили электроснабжение. Негативные последствия, которые связаны с переподключением энергосистемы, обещают устранить в течение дня.

Ранее сообщалось, что за несколько дней до этого гендиректор ООО «ЛЭО» Владимир Грицай анонсировал прекращение поставок электроэнергии на неподконтрольную Украине территорию Луганской области с 25-го апреля.

В «ЛНР» ответили заявлением, что электроэнергии, получаемой из «ДНР», России и собственных источников, хватит даже без украинской стороны.



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