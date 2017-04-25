ОБСЕ возобновила свою работу в регионе

Об этом заявил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Во вторник, 25 апреля, ОБСЕ возобновила свою мониторинговую миссию на Донбассе, которую пришлось приостановить после подрыва патрульной машины, в результате чего один наблюдатель погиб.

Двух пострадавших сотрудников спецмиссии уже выписали из больницы, их состояние стабильное. Теперь они отправятся в Киев для дальнейшего получения медицинской помощи.

В то же время Хуг рассказал, что с за последние два года команда наблюдателей 183 раза подвергались опасностям.

«В частности, это стрельба в направлении или вблизи наших патрулей, серьезные угрозы физического или вербального характера, а также случаи повреждений технических средств миссии», – заявил он.