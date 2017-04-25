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ОБСЕ возобновила свою работу в регионе

Вторник, 25 апреля, 2017

Об этом заявил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Во вторник, 25 апреля, ОБСЕ возобновила свою мониторинговую миссию на Донбассе, которую пришлось приостановить после подрыва патрульной машины, в результате чего один наблюдатель погиб.

Двух пострадавших сотрудников спецмиссии уже выписали из больницы, их состояние стабильное. Теперь они отправятся в Киев для дальнейшего получения медицинской помощи.

В то же время Хуг рассказал, что с за последние два года команда наблюдателей 183 раза подвергались опасностям.

«В частности, это стрельба в направлении или вблизи наших патрулей, серьезные угрозы физического или вербального характера, а также случаи повреждений технических средств миссии», – заявил он.



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