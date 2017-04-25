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Сегодня — Радоница. Что нужно, а что нельзя делать в поминальные дни

Вторник, 25 апреля, 2017

После Пасхи традиционно у православных христиан наступают так называемые поминальные дни (или Радоница, Гробки). На девятый день после дня Воскресения Христова принято посещать могилы усопших родственников.

На девятый день после Пасхи, во вторник, принято посещать могилы усопших родственников, чтобы разделить с ними праздник Воскрешения Христова. Однако в силу занятости этот день многие начали переносить на воскресенье. На Гробки (Провода, Красную горку) принято бывать на кладбище, убирать и очищать места упокоения близких.

В день Радоницы (Красной горки) нужно не наедаться и напиваться, а делиться с теми, кто нуждается. Поэтому продукты лучше раздать бездомных, сиротам или в дома престарелых.

Что нельзя делать на Радоницу

1) Употреблять спиртное на кладбище. Курить также нельзя.

2) Запрещено обильно есть возле места упокоения.

3) Убирать могилы и красить ограды следует заранее.

4) Нельзя оставлять на подоконники угощения для умерших родственников — им еда уже не нужна, лучше помолиться об их душах.

5) Не стоит в этот день заниматься тяжёлым физическим трудом, сквернословить и ругаться.

КП в Украине



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