Фронтовая Горловка: вечером окраины «шумели» тяжелым

Среда, 26 апреля, 2017
Во вторник бои гремели около полудня, а затем вечером.
О серьезных боевых действиях местные жители сообщили ближе к 12 час. Сначала стрелковое и крупнокалиберное, а вскоре более тяжелое вооружение применялось в направлении Широкой Балки.
В следующий раз тревожные сообщения поступили около 18 час. Теперь, кроме юго-запада, бои завязались и на севере Горловки. Снова началось все со стрелкового, но затем заработали минометы, а ближе к ночи в стороне Зайцево мощно зашумело тяжелое.
Кроме того, вечером гремело направление светлодарского плацдарма.
Не менее активно боевые действия велись под Мариуполем. Тяжелые бои продолжались в районе ясиноватской развязки, на участке от Докучаевска до Новотроицкого.
22.30 — Север продолжает мощно шуметь