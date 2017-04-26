Фронтовая Горловка: вечером окраины «шумели» тяжелым

Во вторник бои гремели около полудня, а затем вечером.

О серьезных боевых действиях местные жители сообщили ближе к 12 час. Сначала стрелковое и крупнокалиберное, а вскоре более тяжелое вооружение применялось в направлении Широкой Балки.

В следующий раз тревожные сообщения поступили около 18 час. Теперь, кроме юго-запада, бои завязались и на севере Горловки. Снова началось все со стрелкового, но затем заработали минометы, а ближе к ночи в стороне Зайцево мощно зашумело тяжелое.

Кроме того, вечером гремело направление светлодарского плацдарма.

Не менее активно боевые действия велись под Мариуполем. Тяжелые бои продолжались в районе ясиноватской развязки, на участке от Докучаевска до Новотроицкого.

22.30 — Север продолжает мощно шуметь