Крупнейшие должники за электроэнергию на Донбассе – это шахты и «Вода Донбасса»

Крупнейшие должники за электроэнергию на Донбассе – это государственные шахты и компания «Вода Донбасса». Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.



«Есть несколько проблемных точек по долгам за электроэнергию. Первое, — это государственные шахты. Эти шахты, на мой взгляд, могут быть рентабельными, просто надо не компенсировать долги, а вложить деньги в модернизацию и эти шахты смогут выплачивать текущие долги по электроэнергии и безусловно, гасить те, которые накопились. Второй вопрос, — это компания «Вода Донбасса». Это канал Северский Донец, где также более 2 млрд грн на сегодня долгов за электричество. В долгах «Воды Донбасса» за электроэнергию составляющая в том числе неподконтрольной территории, потому что за воду они фактически с середины 2014 года ни копейки не платили. К сожалению. Мы, в отличие от Луганска, не можем перекрыть воду, потому что канал идет через территорию контролируемую, потом заходит на Горловку, Донецк, тогда идет на Мариуполь. Перекрыв канал, мы перекроем воду для Мариуполя. Это два крупнейших должника за электроэнергию, — государственные шахты и «Вода Донбасса», — сказал Жебривский.

Он считает, что Россия воспользуется ситуацией с целью антиукраинской пропаганды.

«Ключевой вопрос — это пропагандистские вещи будут, особенно будут использовать по поводу невыполнения минских соглашений о гуманитарной катастрофе на территории «ЛНР». Для людей они сделали тариф намного меньше чем на нашей территории, заигрывая перед людьми. Думаю, мы сейчас можем ожидать на всех каналах «Раша-ТВ» агрессию в сторону Украины», — отметил Павел Жебривский.

112.ua