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В фестивале композиторов принял участие настоятель из Горловки

Среда, 26 апреля, 2017

В Донецке проходит фестиваль композиторов «На родине С. Прокофьева», приуроченный к 126-й годовщине со дня рождения композитора.

Начался он концертом произведений студентов-композиторов Донецкой государственной музыкальной академии им.Прокофьева.

Среди участников фестиваля православный священник отец Тихон, в миру Сергей Кондрашов. Он совмещает службу настоятеля горловского храма «Спас нерукотворный» и обучение в музыкальной академии.

«Живу я в прифронтовой Горловке, служу настоятелем в храме «Спас нерукотворный» и обучаюсь искусству композиции в академии. На фестиваль представил свой цикл «Времена дня», готовил его целый семестр и очень волновался. Фестиваль для меня и школа, и первый опыт, и вдохновение», – отметил Кондрашов.

На первом концерте фестиваля молодые композиторы исполнили свои произведения: сюиты и сонатины, вариации и прелюдии.



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