Годовщину аварии на ЧАЭС впервые отмечают во всем мире

Сегодня, 26 апреля, в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции, во всем мире впервые отмечается День памяти жертв техногенной трагедии. Об этом сообщает пресс-служба Центра новостей ООН.

День памяти о взрыве на ЧАЭС призван служить напоминанием о жертвах катастрофы, об опасности ядерных аварий и необходимости укрепления международного сотрудничества по смягчению долгосрочных последствий.

Об установлении дня памяти говорится в резолюции Генеральной ассамблеи ООН, которая носит название «Долговременные последствия Чернобыльской катастрофы» и была принята в декабре 2016 года.

«Ассамблея предлагает всем государствам-членам, соответствующим учреждениям системы ООН и другим международным организациям, а также гражданскому обществу отмечать этот день», — говорится в тексте документа.

Напомним, авария на ЧАЭС случилась во втором часу ночи 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке станции, где произошло расплавление активной зоны реактора с его тепловым взрывом и последующим интенсивным выбросом в окружающую среду значительных объемов радиоактивных материалов. Воздействию радиации подверглись почти 8,4 млн. человек в трех пострадавших странах — Украине, Беларуси и РФ.

Менее чем за полгода над разрушенным блоком был возведен «саркофаг». До 1992 года только по официальным данным на ликвидации последствий аварии были заняты до 600 тысяч человек.

Строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) стартовало в конце 2010 года: к работе над аркой высотой 110 м, шириной 257 м и длиной 164 м были привлечены 10 тысяч специалистов из 40 стран. Смета строительства составила около 1,5 млрд. евро. НБК надвинули на энергоблок и частично ввели в эксплуатацию.