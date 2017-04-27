В Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы

26-го апреля в столице Белоруссии состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Предварительно по традиции собирались рабочие подгруппы.

Одной из главных тем стало освобождение пленных, удерживаемых в связи с конфликтом. В ходе переговоров был согласован механизм верификации их пожеланий оставаться после освобождения там, где они находились в заключении.

А вот обсуждения по снятию транспортной блокады Донбасса и введения внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в самопровозглашенных республиках компромиссом не закончились.

Кроме того, шла речь о гибели наблюдателя ОБСЕ 23 апреля в Луганской области и участники заседания договорились продолжить работу подгруппы по безопасности. При этом от РФ поступила рекомендация согласовывать в дальнейшем маршруты передвижения патрульных машин ОБСЕ с представителями неподконтрольных Киеву территорий.

Также обсуждалось недавнее прекращение поставок электроэнергии и воды в Луганской области. Причина — отсутствие платы за уже предоставленные услуги. Мартин Сайдик заявил, что стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки в полном объеме. На встрече отмечалось, что раньше счета за «ЛНР» оплачивал Красный Крест, однако с 1 декабря финансирование прекратилось.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на понедельник, 15 мая.