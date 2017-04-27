 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы

Четверг, 27 апреля, 2017

26-го апреля в столице Белоруссии состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Предварительно по традиции собирались рабочие подгруппы.

Одной из главных тем стало освобождение пленных, удерживаемых в связи с конфликтом. В ходе переговоров был согласован механизм верификации их пожеланий оставаться после освобождения там, где они находились в заключении.

А вот обсуждения по снятию транспортной блокады Донбасса и введения внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в самопровозглашенных республиках компромиссом не закончились.

Кроме того, шла речь о гибели наблюдателя ОБСЕ 23 апреля в Луганской области и участники заседания договорились продолжить работу подгруппы по безопасности. При этом от РФ поступила рекомендация согласовывать в дальнейшем маршруты передвижения патрульных машин ОБСЕ с представителями неподконтрольных Киеву территорий.

Также обсуждалось недавнее прекращение поставок электроэнергии и воды в Луганской области. Причина — отсутствие платы за уже предоставленные услуги. Мартин Сайдик заявил, что стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки в полном объеме. На встрече отмечалось, что раньше счета за «ЛНР» оплачивал Красный Крест, однако с 1 декабря финансирование прекратилось.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на понедельник, 15 мая.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования